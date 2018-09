innenriks

Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt kan ikkje seie korleis statsadvokaten grunngjev at saka no er lagt bort, utover at det er på grunn av bevisstillinga.

Ordføraren i kommunen er letta og stiller seg uforståande og kritisk til at Fylkesmannen melde kommunen til politiet.

Saka mot omsorgspersonen vart også lagt bort.

(©NPK)