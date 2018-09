Lippestad: – Eit truverdig portrett av Breivik

innenriks

Netflix-filmen til Paul Greengrass om terrorangrepa 22. juli hadde verdspremiere under filmfestivalen i Venezia onsdag. Lippestad er ein av få blant aktørane og dei ramma som har sett filmen før han får ordinær premiere 10. oktober.

Han meiner Greengrass har laga ein sterk og viktig film, og seier han tenkte at norsk og internasjonal presse kom til å bedømma filmen heilt forskjellig.

– Og det skjedde jo også, seier Lippestad til NTB.

For mens dei første norske meldingane har karakterisert filmen som «ufullstendig», «altfor tynn for norske sjåarar» og «for omtrentleg for våre ekstraordinære behov», har utanlandske meldarar vore langt meir positive.

Reiser verdispørsmål

– For oss her i Noreg, som kjenner den tragiske hendinga så godt, og har følt hendinga på kroppen, kan vi nok spørja kva denne filmen tilfører oss som nasjon. Men folk utanfrå ser at dette er ein samfunnsaktuell film som reiser nokre veldig viktige verdispørsmål. Då blir det ikkje så viktig om alle dei grufulle detaljane stemmer, seier Lippestad.

– Formålet er å vise råskap, vondskap og høgreekstremisme og korleis eit land møter terror med heilt andre verdiar enn det terroren står for. Det synest eg Greengrass har fått til, og det trur eg internasjonal presse ser, seier Lippestad.

– Truverdig Breivik

Lippestad er sjølv portrettert av skodespelar Jon Øigarden, og seier det var ei «rar» oppleving å sjå seg sjølv gjenskapt på film.

– Sjølvsagt så tenkjer ein, er dette meg, då? Men igjen, poenget er ikkje om det akkurat er meg, men å visa korleis vi som aktørar i rettsstaten møtte det som skjedde, seier Lippestad.

Han meiner også Anders Danielsen Lie verka truverdig som Anders Behring Breivik.

– Dette er jo ei filmatisering og ikkje ein dokumentar, men når det gjeld tankegodset, motiva og råskapen, så kjem han veldig tett på, meiner Lippestad.

Lukka visingar

I motsetnad til Erik Poppes film «Utøya» frå tidlegare i år, har dei som blei ramma av terrorangrepa denne gongen ikkje fått sjå filmen på førehand.

– Vi er berre ei handfull som har fått sjå filmen så langt, men vi skal få køyra førehandsvisningar for dei som er ramma før den ordinære premieren, seier leiar av Støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, til NTB.

Støttegruppa legg opp til lukka visingar i ei rekkje byar med helsepersonell til stades.

– Som privatperson kan eg seia at eg synest dei har handtert det følsame temaet rundt terroren i Noreg på ein respektfull måte. Det eg håpar, er at filmen kan bidra til ein seriøs samfunnsdebatt om høgreekstremisme og radikalisering, seier Røyneland.

Dottera hennar Synne (18) var blant dei 69 personane som blei drepne på Utøya.

Reagerte på trailer

AUFs leiar Mani Hussaini har ikkje har sett filmen enno. Han seier mange av dei ramma har reagert på traileren, som har blitt oppfatta som veldig actionprega.

Hussaini seier han er spent på filmen, og at han i utgangspunktet er positiv til prosjektet til Greengrass.

– Vi har blitt fortalt at det skal vera ein film om det brutale, men også om alt det fine som faktisk skjedde midt i marerittet. Det at Noreg ikkje gløymde rettsprinsippa sine og verdiane sine, at vi ikkje greip til hat, men til samhald og rosetog. Den delen av historia meiner eg er viktig å fortelja. Eg håpar han har lykkast med dette, seier Hussaini.

