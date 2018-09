Krisetal for Hareide på ny meiningsmåling

innenriks

KrF får berre 3,7 prosent på TV 2s ferske gallup, ein tilbakegang på 1,7 prosentpoeng sidan august.

– Det er for dårleg. Vi har ein jobb med å løfte partiet. Det er klart det har vore ei uro dei siste vekene og det er kanskje grunnen til at vi har ein tilbakegang no, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide.

Bakgrunnstala viser at KrF misser veljarar til Høgre, Frp, Senterpartiet og Dei Kristne, som denne gongen er registrert med 0,9 prosent.

Høgre er den klare vinnaren på målinga med ein framgang på 2,9 prosentpoeng frå august til 29 prosent. Det er den høgste oppslutninga partiet har hatt på eit halvt år. Frp går fram 0,3 til 10,4, som er den nest svakaste målinga for partiet sidan stortingsvalet.

Senterpartiet er den store taparen på målinga med ein tilbakegang på 2 prosentpoeng til 11,6 prosent.

Sidan både KrF og Venstre er under sperregrensa ryk det borgarlege fleirtalet, til saman får dei borgarlege partia 78 mandat. Ap er likevel avhengige av Raudts ti mandat for å danne fleirtal saman med SV og Senterpartiet.

Oppslutninga til partia fordeler seg slik (endring frå augustmålinga i parentes):

SV 6,5 (-1,5), Ap 24,9 (0,5), Sp 11,6 (-2,0), KrF 3,7 (-1,7), Venstre 3,5 (-0,1), Høgre 29 (2,9), Frp 10,4 (0,3), Raudt 5,5, (0,2) og MDG 2,4 (-0,1).

Målinga er gjennomført av Kantar TNS for TV 2 og er basert på 979 intervju. Feilmarginen er mellom 1,1 og 2,4 prosentpoeng.

