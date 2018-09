Grensehandelen aukar igjen

innenriks

Grensehandelen på dagsturar til utlandet auka med 4 prosent frå tredje kvartal 2017 til og med andre kvartal 2018.

Talet på dagsturar fall likevel med 2,2 prosent, frå 8,3 til 8,1 millionar turar i den same perioden, viser tal Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.

Virke handel er bekymra over tala og trur den storstilte utbygginga på grensa tyder på at endå fleire arbeidsplassar vil gå tapt om ikkje regjeringa snarast handlar.

– Grensehandelen rammar alle bransjar i handelen, frå apotek og sportsforretningar til daglegvare. Det er heilt uakseptabelt at norske styresmakter legg til rette for eksport av handel og arbeidsplassar til utlandet, seier Harald Andersen, direktør for Virke handel.

