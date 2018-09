Fylkeslaga i Akershus, Buskerud og Østfold Sp legg Viken-prosessen på is

innenriks

– Vi ser at Viken går mot havari. Folk vil ikkje ha denne sentraliserande og dyre giganten, seier fylkesleiarane Kari Anne Sand i Buskerud Sp, John-Erik Vika i Akershus Sp og Simen Gjølsjø i Østfold Sp i ei felles pressemelding.

Fylkesleiarane peikar på fleirtalet i fellesnemnda for å fryse den politiske prosessen med Viken og at Stortinget behandlar saka på nytt i haust.

– Stortinget må reversere Viken. Folk i Akershus, Buskerud og Østfold kan vere trygge på at Senterpartiet står på for folkestyre og tenester nær folk, seier fylkesleiarane.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har uttalt at han meiner slaget om regionane ikkje er over og at partiet kjem til å legge fram eit forslag som handlar om å sjå på heile regionreforma på nytt.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har utsett prosessen med å slå saman Finnmark og Troms etter at begge fylka kasta korta.

Då Finnmark nekta å velje medlemmer til fellesnemnda, og Troms svarte med å be Mæland overta, la Mæland heile prosessen på is i påvente av ei ny avklaring i Stortinget.

Om Viken følgjer etter og legg sitt arbeid på is, vil tidlegast få si formelle avklaring i oktober.

