Børsen nær 900 poeng igjen

innenriks

Hydro-aksjen var den mest omsette torsdag, og kursen steig 2,9 prosent. Raffineriet Alunorte til aluminiumsgiganten har underteikna to avtalar som ifølgje Hydro er ein milepæl på vegen mot normal drift. Avtalene fører med seg bøter på vel 65 millionar kroner. Det skjer etter at brasilianske styresmakter tidlegare i år påla Hydro å halvera produksjonen då selskapet blei skulda for utslepp som forureina drikkevatnet.

Også for Equinor (+ 0,3) og fleire andre gjekk det oppover. Telenor (+1,6), DNB (+0,3) og Yara International (+0,6). Blant dei store selskapa med fall var Marine Harvest (-0,1), Subsea 7 (-2,3), Aker BP (-1,2), PGS (-6,5) og TGS-Nopec (-2,0).

I Europa var stemninga motsett av i Noreg. I Paris fall CAC 40-indeksen med 0,1 prosent, mens utslaga var endå større for DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London, som fall høvesvis 0,7 og 0,8 prosent.

Nordsjøolje blei torsdag ettermiddag omsett i spotmarknaden for 77,48 dollar fatet, noko som er ein oppgang på 0,5 prosent frå natta før.

