Siv Jensen åtvarar mot lønnsfest

Same dag som Nordeas analytikarar la frå spådommar om ein lønnsauke på eit stad mellom 3,5 og 4 prosent i 2020, rettar finansministeren ein åtvarande peikefinger mot partane.

– Som finansminister må eg vere forsiktig med å blande meg bort i lønnsoppgjera. Det er og blir partene sitt ansvar. Men eg vil likevel nytte høve til å åtvare mot ein ny og kostnadsaukande bonanza, sa Jensen i eit innlegg under Verdiskaparkonferansen i Kristiansund onsdag.

Styrkt ut

Finansministeren viste til at moderate lønnsoppgjer bidrog til at norsk økonomi kom seg gjennom oljenedturen.

– Dette vert premiert med at konkurranseevna til norsk næringsliv no er betydeleg betre enn før oljeprisfallet. Denne fordelen skal vi ta med oss vidare. Norsk industri, og spesielt oljerelatert næringsliv, kjem til å vere ein viktig del av norsk økonomi i fleire tiår framover. Men det krev at dei må vere konkurransedyktige. Det er no vi får den verkelege testen, sa Jensen.

– Auka forskjellar

Lønnsoppgjeret i 2015 vart historisk magert for norske lønnstakarar. Ved utgangen av 2016 hadde reallønningane sokke med 1,2 prosent.

Åra før og etter enda med ein forsiktig reallønnsvekst på høvesvis 1,6 prosent og 0,9 prosent. Prognosane for 2018 viser framleis moderasjon, sjølv om anslaga beveger seg opp på 2-talet igjen.

– Dersom finansministeren er bekymra for bonanza, burde ho heller ta for seg utbyttefesten på børsen, seier første nestleiar Marie Sneve Martinussen i Raudt til NTB.

– Forskjellane har auka i desse åra som arbeidstakarane har tatt ansvar. No er tida inne for at lønnsmottakarane får igjen ein litt større del av verdiskapinga, understrekar ho.

Vanskeleg å forsvare

Ho får følgje av dei finanspolitiske talspersonane Kari Elisabeth Kaski frå SV og Rigmor Aasrud frå Ap.

– Det er meiningslaust av finansministeren å be partane i arbeidslivet avgrense seg så lenge dei på toppen drar frå med bonusar og topplønningar. I Noreg har arbeidstakarane tradisjonelt stått for ei moderat linje, men den blir det stadig vanskelegare å forsvare når dei uorganiserte toppane opplever lønnsfest, seier Kaski til NTB.

Aasrud seier at fagrørsla har tradisjon for å vere ansvarleg.

– Og nettopp derfor er det viktig at så mange som mogleg er organisert. Når konkurransekrafta no er gjenvunnen, er det viktig at fordelinga av gevinsten mellom arbeid og kapital er rettferdig, seier Aasrud, som to gonger har spurt finansministeren i Stortinget om utviklinga i fordelinga.

– Så langt har eg ikkje fått svar, seier Aasrud.

– Sjå på leiarlønningane

LO-leiar Hans-Christan Gabrielsen meiner Jensen burde spart seg.

– Vi treng ikkje nokon peikefinger frå finansministeren. Norske arbeidstakarar har plukka opp rekninga som finanskrisa og oljenedturen skapte. Samtidig har dei rike onklane til regjeringa fått titals milliardar i skattekutt. Gjennom dei siste ti åra har bedriftseigarane henta ut stadig meir av verdiskapinga, seier han til NTB.

– Arbeidstakarane skal sjølvsagt ha sin del av verdiskapinga, legg han til.

Leiaren av YS-forbundet Parat, Hans-Erik Skjæggerud, meiner utspelet er unødvendig og upassande.

– Vi krev meir når verdiskapinga er god og mindre viss det går dårleg. Dersom Jensen tenkjer på utviklinga i topplønningane, kan eg forstå henne. Men då bør ho heller starte med å sjå på lønnsutviklinga i dei selskapa der staten har eigardelar, seier han.

