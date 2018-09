Siv Jensen åtvarar mot lønnsbonanza

innenriks

Same dag som Nordeas analytikarar la fram spådommar om ein lønnsauke på ein stad mellom 3,5 og 4 prosent i 2020, rettar finansministeren ein åtvarande peikefinger mot partane.

– Som finansminister må eg vere forsiktig med å blande meg bort i lønnsoppgjera. Det er og blir partane sitt ansvar. Men eg vil likevel nytte høvet til å åtvare mot ein ny og kostnadsaukande bonanza, sa Jensen i eit innlegg under Verdiskaperkonferansen i Kristiansund onsdag.

Finansministeren viste til at moderate lønnsoppgjer bidrog til at til at norsk økonomi kom seg gjennom oljenedturen.

– Dette blir premiert med at konkurranseevna til norsk næringsliv no er betydeleg betre enn før oljeprisfallet. Denne fordelen skal vi ta med oss vidare. Norsk industri, og spesielt oljerelatert næringsliv, kjem til å vere ein viktig del av norsk økonomi i fleire tiår framover. Men det krev at de må vere konkurransedyktige. Det er no vi får den verkelege testen, sa Jensen.

