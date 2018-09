Rekordmange bustader både til sals og selde i august

innenriks

Korrigert for sesongvariasjonar vart det ei tilnærma flat bustadprisutvikling i august, viser tal frå Eiendom Norge, som vart lagt fram onsdag.

Nominelt steig prisane med 0,8 prosent, men korrigert for sesongvariasjonar sokk prisane med 0,1 prosent. Totalt er bustadprisane no 2,2 prosent høgare enn dei var for eitt år sidan.

– Det er svakare enn normalt, fastslår Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.

Bakteppet er ein situasjon med både rekordstort tilbod av bustader i marknaden kombinert med høg aktivitet og mange sal.

– Det vitnar om at marknaden er i god balanse. Kjøpekrafta til hushalda er god, og det verkar som den klarer å absorbere det talet på bustader som vert lagt ut i marknaden. Det er stor kjøpsvilje, og mange realiserer no bustaddraumen sin, oppsummerer Dreyer.

Rekordmange bustader

Totalt vart det lagt ut 12.754 bustader til sals i august, ein auke på 7,7 prosent samanlikna med same månad i fjor.

– Dette er det høgste talet på bustader lagt ut i marknaden i august som nokosinne er målt, seier Dreyer.

Samtidig vart det selt 9.453 bustader i august, noko som er 8,4 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2017, og også ein ny augustrekord.

– For landet sett under eitt har det aldri vore selt så mange bustader ved utgangen av august som i år. Dette er eit godt eksempel på at volum av og til avlar volum, konstaterer Dreyer.

Så langt i år er det lagt ut godt over 70.000 bustader til sals. Eit høgare talet må ein tilbake til 2007 for å finne.

Det at mange nybyggprosjekt som har blitt sett i gang dei siste åra, no nærmar seg ferdigstilling, vert trekt fram som hovudforklaring.

– Vår hypotese er at mange av dei som kjøpte seg inn i prosjekt under oppføring i 2015, 2016 og 2017, no legg desse bustadene ut for sal, seier Vammervold Dreyer.

Ned i Oslo

I Oslo og Bergen gjekk bustadprisane ned i august med høvesvis 0,1 og 0,9 prosent. Begge stader var dette ein venta korreksjon, ettersom dei hadde solid prisvekst i juli.

Prisane steig i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger. Kristiansand hadde sterkast prisutvikling med ein oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen.

Fredrikstad og Sarpsborg har framleis sterkast 12-månadersvekst med ein oppgang på 5,2 prosent. Svakast 12-månadersvekst har Bergen med ein nedgang på 0,5 prosent.

I august tok det i gjennomsnitt 40 dagar å få selt ein bustad, noko som er ei veke kortare enn same månad i fjor. Av dei store byane har Oslo og Drammen høgast salstakt med 27 dagar, medan Stavangerregionen har tregast.

Eiendom Norge forventar ein moderat prisnedgang både nasjonalt og i dei store byane dei siste månadene av året, og seier tala viser at prisutviklinga er i ferd med å jamne seg ut rundt om i landet.