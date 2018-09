Fleire konkursar det siste året enn under finanskrisa

innenriks

Då enda 6.449 bedrifter i skifteretten, ifølgje analyseselskapet Bisnode.

– Dette er ein lite hyggeleg rekord, slår kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode fast.

Talet på konkursar og tvangsoppløysingar dei siste tolv månadane har vore 9,5 prosent høgare enn førre tolvmånadersperiode, og tendensen fortsette i august i år.

Då gjekk 394 bedrifter konkurs, mens 85 vart tvangsoppløyste av styresmaktene. Det er ein auke på heile 22,4 prosent i reine konkursar, og ein samla auke på 13,5 prosent samanlikna med august i fjor.

Ruud stussar over utviklinga, spesielt med tanke på korleis det går i økonomien elles.

– Det burde eigentleg gått betre, når vi ser på andre utviklingstrekk i økonomien. Men vi trur det kan henge saman med store strukturendringar som er på gang i fleire bransjar, seier han.

Detaljhandel og tjenesteytande næringar stod tidlegare for ein liten del av talet på konkursar. No opplever desse bransjane at mange går over ende, mykje på grunn av auka netthandel og automatisering av tenester, forklarar Ruud.

Innan detaljhandel har 666 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløyste dei siste åtte månadane, 13,1 prosent fleire enn i dei første åtte månadane av 2017. Innan tenesteytande næringar har 825 bedrifter blitt borte dei første åtte månadane i år.

– Vi håpar ikkje dette er byrjinga på noko endå verre. Det blir litt trist dersom butikkane blir borte frå bybildet og alt blir levert frå nettet med førarlause bilar, seier Ruud.

(©NPK)