50 filmarbeidarar i streik – full stopp i to NRK-produksjonen

Til saman er dermed 50 filmarbeidarar som jobbar med TV-drama, i streik, opplyser forbundsleiar Sverre Pedersen i NFF til NTB.

Produksjonen av andre sesong av serien Heimebane i tillegg til den nye serien Twin er innstilt så lenge streiken går føre seg. Dei vert produserte for NRK av høvesvis Motlys og Nordisk Film Production. Også NRK-serien Exit, som vert laga av selskapet Fremantle, og Seizure som Miso film produserer for MTG/Viaplay, er ramma. Desse to er ferdig innspelte og streiken får dermed ikkje like store følgjer for dei.

Pedersen lovar at det ikkje blir ytterlegare opptrapping av streiken så lenge det er dialog med Virke.

– Hovudkravet har heile tida vore å få på plass eit minstelønnssystem. Vi har halde på med det i fem år. Når det ikkje lykkast over så lang tid, var det ikkje anna å gjere enn å setje hardt mot hardt, seier Pedersen til NTB.

Målet er at arbeid med dramaseriar og film skal lønnast likt.

– Det er dei same folka som jobbar på spelefilm og TV-Drama. Dei gjer det same. Lik lønn for likt arbeid bør vere eit rimeleg krav, seier han.

Det var natt til laurdag brotet i meklinga mellom NFF og arbeidsgivarorganisasjonen Virke var eit faktum.

Filmforbundet har tidlegare varsla at inntil 150 NFF-medlemmer som arbeider med TV-drama, kan bli tatt ut i streik om konflikten held fram.

NFF er film- og TV-bransjens største fagforeining og representerer i dag omkring 1.200 medlemmer som omfattar alt frå regissørar, manusforfattarar, fotografar, klipparar og annan stab som jobbar på norske film- og TV-produksjonen.

