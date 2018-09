Villsvin kan spreie seg langs kysten av Sør-Noreg til Trøndelag

innenriks

Villsvinet, som kjem inn i landet frå Sverige, er venta å trivast i blandingsskog langs kysten. Det kan vere plass til så mange som 220.000 dyr, men anslaga seier at det vil vere om lag 20.000 villsvin i landet om 10 til 15 år.

Det er Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har vurdert konsekvensar for miljø og helse om villsvin for alvor etablerer seg i Noreg. Rapporten deira, som var klar i juni, er skriven på oppdrag frå Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Ifølgje rapporten er etablering og spreiing av villsvin knytt til menneskeleg aktivitet. Det gjeld først og fremst transport av villsvin til nye område for jaktformål og fôring av dyra.

Det er mange og forskjellige interesser knytt til spreiing av villsvin. Dyret skaper problem for landbruket, samtidig som det er store interesser i å jakte. I tillegg fryktar svineoppdrettarar smitte og spreiing av sjukdommar.

For befolkninga kan villsvin medføre trafikkproblem. I Sverige er det for eksempel mange påkøyrslar årleg. I tillegg gjer svinet også skade på kyrkjegardar, hagar og i utmark.

Rapporten skal danne grunnlag for å utvikle eit mål for ei forvaltning av villsvin i Noreg, saman med råka interessentar.

