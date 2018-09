Viken utset å setje Viken på vent

innenriks

Formalitetar og protokoll hindra tysdag fleirtalet i fellesnemnda i Viken å leggje arbeidet på is for å vente på stortingsbehandlinga i haust. Forslaget skal i staden sendast til administrasjonen for ei utgreiing og leggjast fram til debatt neste gong fellesnemnda møtest 8. oktober.

Forslaget frå Framstegspartiet, Senterpartiet og SV – som låg an til å få tilslutning frå Ap og MDG og dermed fleirtal i fellesnemnda, vart avvist av eit mindretal fordi det ikkje var oppført på saklista.

– Eg er tilhengar av å utsetje saka, sende ho over til administrasjonen og få ho greidd ut. Då vil vi ha eit godt grunnlag for å sjå på konsekvensane, sa fellesnemndleiar og fylkesordførar i Akershus Anette M. Solli (H) då ho tok til orde for å utsetje behandlinga.

– Konsekvensane av å leggje ned arbeidet kan vere store, og vi kan ikkje behandle slikt over bordet. Derfor må konsekvensane av ein slik stogg greiast ut, ikkje minst av omsyn til dei tilsette, seier ho.

