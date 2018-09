Vedum nektar å tru at slaget om regionar er over

innenriks

– Ikkje noko er avgjort før voteringa er gjennomført. Marginane er knappe, og det er indre uro både i KrFs og i Framstegspartiets stortingsgrupper, seier Vedum til NTB.

Han held fast ved at Senterpartiet raskt etter at Stortinget er samla, på nytt kjem til å legge fram eit forslag om at Finnmark og Troms fortset som sjølvstendige fylke, og eit forslag som handlar om å sjå på heile regionreforma på nytt.

– Skal gjennomføre

KrF sørgde for det nødvendige fleirtalet – saman med Venstre – då regionreforma sist vart stemt gjennom i Stortinget. Nestleiar Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK tysdag morgon at partiet ikkje har nokon planar om å stemme annleis denne gongen.

– KrF har berre éin plan: å gjennomføre denne viktige reforma. Stortinget har to gonger vedtatt korleis strukturen skal vere. Vi skal gjennomføre den reforma vi har starta, seier Ropstad.

Han legg til grunn at regjeringa vil finne løysingar for både det folkerike Viken og for Troms og Finnmark når dei i oktober seier kva oppgåver dei nye regionane skal få.

– Oppskrift på 3 prosent

Vedum meiner at saka langt frå er avklart.

– Vi veit at det vart brukt partipisk i Framstegspartiet ved førre korsveg. Vi veit at KrF har sett hardt press på at alle nye oppgåver skal vere på plass 15. oktober. Og vi veit at det står om ei handfull representantar som må byte side. Ut frå det eg har høyrt frå dei eg snakkar med, meiner eg at dette ikkje er avgjort, seier han.

Sp-leiaren avviser at han har ei naiv tilnærming i lys av det som verkar som ei avklaring frå Ropstad.

– Tvert om. Det vil vere eit brot på KrFs sentrumstradisjon dersom dei presser gjennom dette mot folkeviljen. Det strir mot alt partiet er tufta på. Og det er heilt sikkert at dersom KrF køyrer hardt på sentralisering, vil det vere den sikraste oppskrifta på 3 prosent oppslutning, seier Vedum.

Lagt på is

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har utsett prosessen med å slå saman Finnmark og Troms etter at begge fylka kasta korta.

Då Finnmark nekta å velje medlemmer til fellesnemnda, og Troms svarte med å be Mæland overta, la Mæland heile prosessen på is mens ein ventar på ei ny avklaring i Stortinget.

Eit tilsvarande scenario kan vere i ferd med å spele seg ut i austlandsregionen Viken, der medlemmene i fellesnemnda frå Østfold, Akershus og Buskerud møtest tysdag.

Eit fleirtal som måndag kveld bestod av Frp, Ap, SV, Sp og MDG, tok sikte på å legge fram eit forslag om å stoppe den politiske prosessen fram til avklaring i Stortinget.