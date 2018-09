Rapport: Oslo kommune betalte 100 millionar i overpris for bustadar

innenriks

– Granskinga beskriv ein alvorleg svikt i styring og kontroll, seier Boligbyggs styreleiar Stig Bech etter å ha fått overlevert granskingsrapporten frå Deloitte ifølgje Dagens Næringsliv.

Granskarane har avdekt ei rad svakheiter i leiinga av kjøpsteamet som handterte kjøpa.

Undersøkingane av leilegheitskjøpa i Oslo starta for åtte månader sidan. Boligbygg-saka i Oslo er blitt stadig utvida og omfattar no 500 leilegheitskjøp for meir enn 1,4 milliardar kroner.

Det vart slått alarm og sett i gang gransking etter at Dagens Næringsliv avdekte korleis investorar hadde vidareselt bygardar og leilegheiter til Boligbygg med milliongevinst.

(©NPK)