Næringsministeren forventar høgare kvinnedel i Telenor

Etter Berit Svendsens avgang er det berre to kvinner igjen i Telenors konsernleiing. Selskapet burde ha mykje høgare ambisjonar, seier næringsministeren til NRK.

– Viss du hadde spurt meg om Telenor og dei andre verksemdene staten eig, bør ha større ambisjonar enn i dag for mangfald, så er svaret ja. Og det er ikkje berre eit fromt ønske. Vi forventar faktisk at selskapa jobbar systematisk og målretta for å få meir mangfald. Dette gjeld først og fremst kvinner, for det er dei som er i mindretal, utdjupar Isaksen til NRK.

Han vil ikkje uttale seg konkret om kva han meiner om Svendsens avgang tysdag utover at han har full tillit til styret i Telenor.

– Det er fordi i samsvar med norsk lov og det Stortinget har bestemt, så er det styret som styrer selskapet, og så er det vår jobb å forvalte eigarskapet. Vi kan seie at vi har ei forventning og eit krav til at selskapet skal jobbe systematisk og målretta for å oppnå mangfald i styret eller ei leiargruppe, men vi driv ikkje kontinuerleg kommentatorverksemd eller bestemmer kven som skal inn og ut av ei leiargruppe. Det er ansvaret til styre, seier Isaksen.

Isaksens kollega i regjeringa, likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), gjekk derimot tidlegare i dag hardt ut mot den låge kvinnedelen i Telenors leiing.

– Det er uhaldbart at eit av Noregs desidert største selskap, som har alle føresetnader for å rekruttere dei beste kvinner til toppen i konsernleiinga, ikkje greier å ha ein betre kjønnsbalanse enn det dei ser ut til å ha, sa ho til NRK.

– Det er påfallande mangel på mangfald. Dette er eit eksempel på at det går i feil retning, Det er viktig med mangfald i ei leiing, med menneske som utfordrar kvarandre, sa ho.

