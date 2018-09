Kripos hjelper til i etterforskinga etter sakna WikiLeaks-medarbeidar

innenriks

Nederlendaren er meldt sakna etter at han sist blei sett i Bodø 20. august etter at han sjekka ut av eit hotell der i 14-tida. Dei første meldingane gjekk ut på at sakna hadde reist til Svalbard, men etter nærmare undersøkingar blei det klart at han ikkje hadde vore der.

– Personell frå Kripos er allereie på plass i Bodø. Det er også etablert kontakt med politiet i Nederland, seier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

Det var Kripos som 29. august tok imot ein førespurnad frå nederlandsk politi om den sakna mannen. Saka blei deretter overført til lokalt politi som no altså har bedt om hjelp.

Nyheitsbyrået AFP melde søndag kveld at WikiLeaks på Twitter laurdag skreiv at Kamphuis er meldt sakna av venner og kollegaer. Kamphuis vert kalla for ein kollega av WikiLeaks-grunnleiger Julian Assange, sikkerheitsekspert og forfattar av ei bok om informasjonssikkerheit for journalistar.

– Politiet jobbar no med å innhente informasjon frå hotell, alternative reiseruter og teletrafikk, i tillegg til at det vert gjort avhøyr av personar som kan ha informasjon om sakna. På det noverande tidspunkt har ikkje politiet nokon grunn til å tru at det skal ha tilstått sakna noko, men held likevel alle moglegheiter opne, seier Lakselvhaug.

