Høgsterett dømmer Ubaydullah Hussain til fengsel i ni år for IS-deltaking

innenriks

Straffa er den same som då lagmannsretten behandla saka. Dommen i Høgsterett fall tysdag.

Høgsterett meiner Hussain var å karakterisere som deltakar i IS frå årsskiftet 2013/2014 til desember 2015.

Han vert også dømd for å ha rekruttert to medlemmer til IS, og for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.

Høgsterett peiker på at slike organisasjonar representerer ein stor trussel mot samfunnssikkerheita og dei demokratiske verdiane våre og at det av allmennpreventive årsaker må reagerast strengt mot denne typen lovbrot.