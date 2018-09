Berit Svendsen går av som sjef for Telenor Noreg

innenriks

Styret i Telenor Noreg har utnemnt Petter-Børre Furberg som ny administrerande direktør for verksemda i Noreg.

Telenor-sjef Sigve Brekke har lenge prøvd å byte ut Berit Svendsen som leiar i Telenor Skandinavia, opplyste kjelder til NRK tidlegare i august. Kjeldene bekrefta overfor kanalen at Svendsen kjempa for å behalde posisjonen sin i teleselskapet.

Svendsen var ein av Brekkes konkurrentar då han fekk toppjobben i konsernet i 2015. I vår og sommar skal han ha tilbode henne alternative jobbar i Telenor, men Svendsen – som er ei av Norges mest profilerte kvinnelege næringslivstoppar – har takka nei.

– Eg har prøvd å finne ei god løysing tilpassa Berits eigne ønske, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Sidan Berit sjølv har vist eit stort engasjement for å arbeide vidare med Skandinavia og eg ønskte å behalde henne i konsernleiinga, var nettopp eitt av tilboda å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleiar i Telenor Noreg, seier konsernsjef Brekke i ei pressemelding.

– Berit Svendsen har vore ein markant leiar i Telenor i ei årrekkje, og ho har gjort ein stor innsats for selskapet og oppnådd gode resultat. Eg har verkeleg ønskt å ha med Berit vidare. Eg er lei meg for at vi ikkje har lykkast med å få Berit til å ta ei av desse rollene, seier Brekke.

No sluttar Svendsen i selskapet.

– Eg forlèt Telenor med ei stoltheit over å ha bidratt positivt til utvikling og vekst i selskapet gjennom 30 år. Eg har hatt gleda av å bli løfta opp og fram av fantastiske kollegaer og medarbeidarar. Saman har vi tatt Telenor til nye høgder. Det har blitt lagt merke til også langt utanfor selskapet. Eg ønsker alle venner og kollegaer i Telenor lykke til vidare. No skal eg ta litt fri og nullstille meg før eg heilt sikkert gyv laus på nye, spennande oppgåver ein annan stad, seier Berit Svendsen.