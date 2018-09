innenriks

Både politi og ambulanse rykte ut til ulykka som skjedde måndag ettermiddag.

– Vi kan ikkje stadfeste at det er ei arbeidsulykke som har skjedd. Vi veit at ulykka har skjedd i samband med skogsarbeid. Etterforskinga får vise nøyaktig kva som har skjedd. Krimteknikarar er på veg til staden. No jobbar vi med å varsle pårørande, seier operasjonsleiar Miriam Stausland i Agder politidistrikt til NTB.

(©NPK)