Rjukan: Havarikommisjonen vil truleg opne full undersøking

– Vi har engasjert oss i saka på den måten at vi reiste til staden på søndag. Vi gjer ein del undersøkingar og vil kontinuerleg vurdere om vi vil opne full undersøking, seier avdelingsdirektør Rolf Mellum i vegavdelinga i Statens havarikommisjon for transport til NTB.

– Bakgrunnen for at vi vurderer å opne full undersøking er at ulykka er så alvorleg. Det er heldigvis sjeldan at fem personar misser livet i ei trafikkulykke, og vi meiner vi har eit oppdrag om å følgje opp det spesielt, seier Mellum.

Han seier dei no jobbar med å samle inn informasjon om ulykka. Ei avgjerd om undersøking blir truleg tatt raskt.

– Vårt hovudmål er å sjå på læringspotensial. Det er mykje som tyder på at det er fleire spesielle forhold her. Dette blir vurdert kontinuerleg, men avgjerda vil bli tatt ganske raskt, seier Mellum.

– Vi har tre personar der i dag, men eg kjenner ikkje alle detaljar. Vi må ta ein oppsummering i løpet av dagen, seier Mellum.

