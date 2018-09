Rapport om Rjukan-ulykka klar i ettermiddag

innenriks

– Vi har ein beredskapsordning i heile landet med 24-timarsvakt, og politiet har avtale med Statens vegvesens ulykkesgruppe om bistand når dei treng hjelp. Vår mann vart varsla og reiste til ulykkesstaden, og eg var i kontakt med han søndag ettermiddag. Vi er sjølvsagt sjokkert over det som har skjedd – at det er så mange døde, seier seniorrådgjevar Kirsti Huserbråthen i Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør til NTB.

Den lokale ulykkesgruppa hjelper krimteknikarane frå politiet med å sikre spor og gjere analysar av bilen. Dette er køyretøyteknisk personell, men som også kan litt om veg, seier Huserbråthen.

Ho fortel at representanten for ulykkesgruppa har jobba på spreng og truleg vil vere klar med sin førebelse rapport allereie måndag ettermiddag.

Endeleg rapport

Først om to-tre månader samlast representantane i den tverrfaglege ulykkesanalysegruppa – UAG – for å jobbe fram ein endeleg rapport. I denne gruppa sit personar med vegekspertise, ein lege frå Ullevål sjukehus, køyretøyekspertar og personar med trafikantekspertise. Her blir det gjort grundige analysar av alle forhold ved ulykka, inkludert vitneavhøyr, obduksjonsrapportar og blodprøvar av dei omkomne.

– Ulykkesgruppa sikrar fakta i saka, mens vi i ulykkesanalysegruppa vurderer og konkluderer basert på undersøkingane til ulykkesgruppa. Det er vi i ulykkesanalysegruppa som undersøkjer om det er snakk om menneskeleg svikt eller teknisk svikt, seier Huserbråthen som seier det kan ta eit halvt år før UAG er klar med sin endelege rapport.

– Det vi veit, er at det er snakk om ein veteranbil, og at det var fem personar i bilen. Det var heilt andre krav til sikkerheit tidlegare. Nyare bilar absorberer støyt veldig mykje betre enn eldre bilar som ikkje har dei same eigenskapane i kollisjonar med fast materiale. Farten kan vi ikkje seie noko om enno. Dei tekniske undersøkingane som blir gjort, omfattar blant anna bremser, styring og bilbeltebruk, seier seniorrådgjevaren.

Det er førebels ikkje kjent om den lokale ulykkesgruppa i Telemark vil gjere ytterlegare undersøkingar av Rjukan-ulykka.

Færre dødsulykker i sommar

Generelt er nyare og sikrare biler ein viktig grunn til at ulykkestala går ned år for år. Same dag som ulykka i Rjukan kom Statens vegvesen med ein førebels rapport om sommarulykkene. Den viste at 30 personar mista livet på norske vegar i månadane juni, juli og august, to færre enn i dei tre sommarmånadane i fjor.

– Det er sjeldan at så mange døyr i éi ulykke. Oftast er det berre éin person som misser livet i trafikkulykker, og oftast er det berre éin bil involvert, seier Huserbråthen.

