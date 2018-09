Raja: – Fryktar «Sylvi-tilstandar»

innenriks

– Eg vil ikkje lenger teie når ho snakkar negativt om muslimar og innvandrarar som gruppe og fremmar mytar og fordommar. Minoritetsungdom må sjå at dei har nokon som snakkar deira sak i offentlegheita, seier Raja til Dagbladet.

Han opplyser til avisa at han tidlegare har unngått oppgjer med Listhaug, fordi Venstre og Frp lenge har samarbeidd tett. Men no seier Raja han vil møte Listhaug på same måte som han møtte Carl I. Hagen i TV-debattar som fersk samfunnsdebattant.

– Sylvi Listhaug er 2.0-versjonen av Hagen, seier Raja og viser til utspelet Frp-politikaren kom med i Arendal om at partiet er å takke for at det ikkje finst «svenske-tilstandar» i Noreg.

– Det er ikkje noko nytt at Abid Raja skuldar meg for fordommar og hat mot muslimar utan at han greier å komme opp med eit einaste konkret eksempel, seier Listhaug til avisa.

