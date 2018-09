Nytt direktorat skal sikre kvaliteten i høgare utdanning

innenriks

– Diku har ei stor og viktig oppgåve framfor seg. Kvalitet i høgare utdanning er ikkje noko denne regjeringa tar lett på, seier Nybø.

Det nye direktoratet har fått namnet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høgare utdanning, med forkortinga Diku. Det er resultat av ei samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Diku har også overtatt ansvaret for Senter for framifrå utdanning (SFU) og lærebokutvalet, som tidlegare har vore underlagt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

I tillegg til å ha ansvar for arbeidet med å etablere ein nasjonal arena for kvalitet i høgare utdanning, skal Diku vidareføre ansvaret for internasjonaliseringstiltak for heile utdanningsløpet som tidlegare låg under SIU. Diku vil vere sentral i arbeidet med å etablere ein ny, nasjonal konkurransearena innan høgare utdanning.

Bakgrunnen for opprettinga av Diku er omorganiseringa til regjeringa av kunnskapssektoren som blei kunngjort i juni 2017.

(©NPK)