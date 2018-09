Ny avtale: Staten kjøper over 70.000 mobilar

innenriks

Avtalen vart inngått av Statens innkjøpssenter måndag, opplyser Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han gjeld i to år og omfattar 180 statlege verksemder med 135.000 tilsette. Til saman kjøper desse verksemdene omtrent 38.000 mobiltelefonar og 4.000 nettbrett kvart år.

– Handlar du mykje får du betre priser enn om du handlar lite. Og når du handlar på vegner av store delar av staten, handlar du ganske mykje, seier leiar i Statens innkjøpssenter Kjetil Østgård i ei pressemelding.

Det er leverandørane Nordialog Oslo AS, Dustin Norway AS og Atea AS som har signert kontrakt om å levere telefonar, nettbrett og tilhøyrande utstyr til staten.

Statens innkjøpssenter vart etablert 1. januar 2016 og innkjøpsavtalen måndag er den femte som er inngått sidan den gong. Til saman sparer staten omtrent 230 millionar kroner i året på desse avtalene, ifølgje Difi.

– Allereie på den første avtalen vi inngjekk, om kjøp av forbruksmateriell, sparte vi staten for 7–8 gonger meir enn den årlege kostnaden for å drive Statens innkjøpssenter. Når vi no er oppe i 230 millionar trur eg vi må kunne seie at styresmaktene gjorde ei god investering då dei satsa på felles innkjøp. Eit bilete på det er at dei årlege gevinstane frå Statens innkjøpssenter no nærmar seg halvparten av Difis totale, årlege driftsutgifter, seier Difi-direktør Steffen Sutorius.

(©NPK)