Nome sluttar som direktør i Bryggeriforeininga

Nome seier i ei pressemelding at han ønskjer å trappe ned og få meir kontroll over si eiga tid.

– Det har vore ei spennande, men krevjande tid i ein bransje eg er oppriktig glad i, seier Nome.

Då Nome blei tilsett i 2009 hadde BROD elleve medlemmer. No har talet auka til 133 medlemsbedrifter, i takt med at det er blitt etablert stadig fleire mikrobryggjeri her til lands.

I samband med avgangen gir Nome uttrykk for litt frustrasjon.

– Eg opplever at vi nyt stor respekt hos styresmaktene, i media og blant folk flest. Samtidig er det frustrerande å jobbe med politiske prosessar der alt går uhyre langsamt, bransjen blir brikker i partipolitiske spel og mange politikarar er meir opptatt av symbolpolitikk enn av kunnskap, seier den avtroppande direktøren.

Nome går over i ei friare stilling som rådgivar i foreininga. Arbeidet med å rekruttere etterfølgjaren hans er i gang.

Styreleiar Harald Bredrup i BROD opplyser at dei har stor respekt for Nomes avgjerd om å trappe ned.

– Petter har vore ein utruleg god ambassadør og forkjempar for bransjen på ein måte som har gitt eit stort løft i omdømet til bransjen og produkta våre, seier han.

