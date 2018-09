Kvinne funnen død i leilegheit på Fauske

innenriks

– Politiet har i dag assistert helse i samband med at ei ung kvinne er blitt funnen død i ei leilegheit på Fauske. Dei pårørande er varsla og politiet har sett i verk etterforsking for å avklare omstenda omkring dødsfallet. Det vil blant anna bli gjort tekniske undersøkingar på staden, i tillegg til at det vil bli gjort avhøyr av vitne, opplyser lensmann Robin Johnsen ved Fauske lensmannskontor.

Politiet karakteriserer dødsfallet som «uventa», men har ikkje ytterlegare informasjon om saka på det noverande tidspunktet i etterforskinga.

(©NPK)