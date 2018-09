Kragerø-ordførar: – Stemninga er uverkeleg

innenriks

Sola skein, men sorga låg som eit tungt lok over Kragerø måndag. Rundt om i byen stod folk i små grupper og snakka med låge stemmer om ulykka.

– Dette er nok den verste enkeltulykka vi har opplevd sidan krigen, seier ordførar Jone Blikra (Ap) til NTB. Av dei fem som omkom i ulykka på Rjukan søndag, kom fire frå byen.

Blikra kjende alle personleg.

– Det er heilt uverkeleg. Dette er menneske som dei fleste her hadde eit forhold til, seier Blikra.

Samhald

Han har budd og jobba i Kragerø som politimann i over 30 år før han vart ordførar i 2015. Måndag gjekk han sjølv rundt i gatene for å snakke med folk i byen og gi ein klem til dei som trengde det.

– Kragerø er ein liten kommune og ein liten by. Vi er kjent for å vere nære. No merkar vi samhaldet, seier han.

På ein lokal utestad hadde mange pårørande og venner av dei omkomne samla seg. Fleire av dei døde hadde tilknyting til staden.

Ved trappa ned til utestaden hadde nokon lagt ein bukett blomster med svart sørgjeband og tent lys.

Ei snekke kjem putrande og legg til kai. Men elles er det svært stille i den vanlegvis travle hamna.

– Det er som i ei gravferd, seier ein NTB snakkar med.

Blikra er no mest opptatt av å ta vare på alle som treng det, og følgje opp familiane og pårørande. Både eit kriseteam og legevakta er i sving.

Open kyrkje

Måndag blir kyrkja halden open, og det blir flagga på halv stong. I tillegg er det oppretta ein kondolanseprotokoll på rådhuset.

Kommunen opplyser at Kragerø kyrkje held ope frå klokka 14 til 18 for alle som har behov for ei stille stund, og for å minnast dei som har gått bort. Dersom det er behov, vil kyrkja halde ope lenger.

Også tilsette i kommunen får tilbod om hjelp dersom dei har behov for det.

– Vi har sjølvsagt så små forhold her at eg har gitt beskjed til arbeidskollegaer om at i den grad det er behov for meir hjelp, så skal dei få det. Alle kjenner alle, og dette påverkar heile kommunen, seier Blikra.

Frigir namn

Politiet opplyser måndag formiddag at dei jobbar med å få varsla alle pårørande. Deretter vil politiet frigi namna på dei fem som døydde i ulykka.

Det var tre kvinner og to menn som mista livet då bilen dei sat i, køyrde av fylkesveg 651 og inn i ein fjellvegg ved Rjukan. Alle dei omkomne er i 50- og 60-åra, ifølgje politiet. Fire av dei budde i Kragerø og éin i Skien.

Statens havarikommisjon vil truleg opne full undersøking av ulykka.

