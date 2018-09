Kongeparet fekk konsert i gåve

innenriks

Konserten fann stad utandørs utanfor lystslottet like ved Frognerkilen og vêrgudane spelte på kongeleg lag og sørgde for blå himmel og sol under konserten.

Det var Forsvarets stabsmusikkorps som inviterte til gratiskonserten som var ei gåve i samband med feiringa av gullbryllaupet til det populære kongeparet.

Store delar av konsertprogrammet var henta frå den nye innspelinga til korpset av verket «Tre Konger», som er musikk frå store hendingar under Noregs tre kongar etter 1905. Kongeparet blei også overrekt CD-plata.

På programmet stod ikkje minst bryllaupsvalsen til kongeparet som i si tid blei skriven av den norske valsekongen Reidar Thommessen og framført for første gong under bryllaupsmiddagen på slottet i 1968.

Konserten var ei gåve til kong Harald og dronning Sonja frå Forsvarets stabsmusikkorps, som er Noregs største profesjonelle blåseorkester.

