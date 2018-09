Frp vil vente på KrF-avklaring om Viken

innenriks

Framstegspartiet bryt dermed ut av eit forslag som dei i utgangspunktet stod bak saman med SV og Senterpartiet om å leggje heile Viken-prosjektet på is i påvente av nye rundar i Stortinget i haust.

Det skjer etter at Arbeidarpartiet i dei tre råka fylka søndag slutta seg til det opphavlege forslaget som også Miljøpartiet Dei Grøne vil stemme for.

Frp vil justere

Dermed låg det an til fleirtal for å ta pause i Viken-førebuingane. Men dagen før forslaget skal behandlast i fellesnemnda for Viken, kom Frp med eit nytt og justert forslag.

– Vi ønskjer å stille arbeidet i ro til KrF har stadfesta at dei framleis støttar opp om den vedtatte inndelinga. Dersom Stortinget skulle bestemme seg for å gi Finnmark frikort, må dette også få konsekvensar for dei andre fylka, seier Frps gruppeleiar i Akershus Vibeke Limi til NTB.

Frp meiner vidare at tilsetjingar og investeringar ikkje må gjerast før situasjonen er meir avklart.

Ikkje enkeltparti

Aps gruppeleiar i Akershus, Tonje Brenna, reagerer på at Frp knyter utsetjinga av Viken-prosessen opp mot ei avklaring i KrF.

– Vi held oss til Stortinget, ikkje til enkeltparti. Samtidig meiner eg det er realpolitisk liten forskjell på det opphavlege forslaget og Frps nye tekst. Eg håpar det framleis er grunnlag for å få eit vedtak som uttrykkjer det fleirtalet i Vikens fellesnemnd meiner, seier Brenna til NTB.

Framleis fleirtal

SVs gruppeleiar i Akershus, Gjermund Skaar, førte det opphavlege forslaget i pennen. Heller ikkje han har gitt opp håpet om å få Frp med på eit fleirtalsforslag.

– Det som er viktig, er at det er fleirtal i fellesnemnda i Viken for å stoppe arbeidet i påvente av Stortingets avklaringar i haust. Så må vi komme forbi at det vert krangla om ein skal henge dette på regjeringa, kommunalminister Monica Mæland (H) eller på KrF som sit på vippen i Stortinget.

