Stigande Frp-stjerne arvar bompengeopprør

innenriks

Dale var ein av tre Frp-politikarar som fekk nytt kontor fredag. Han rakk så vidt å forhandla ferdig ein krisepakke til det tørkeramma landbruket før han tok over posten etter Ketil Solvik-Olsen.

Dermed må han også prøve å bli forsona med bilistar i fleire byar som protesterer mot at nye samferdselsprosjekt til dels skal finansierast med bompengar.

– Som Frp-mann skulle eg gjerne gjort meir for å få ned bompengedelen. Men vi innrettar oss til stortingsvedtak. Derfor kjem det til å vera bompengar i Noreg også framover. Klarar vi å redusera kostnadene på prosjekta, kan vi også få ned bompengedelen. Det er ambisjonen min, seier Dale.

Leiarambisjonar?

Eit skifte frå Landbruksdepartementet til Samferdselsdepartementet er å rekna som eit opprykk for ein statsråd frå Framstegspartiet. Kjøtskjeraren frå Volda blir ofte nemnd som ein mogleg partileiarkandidat, men gjekk rundt grauten fredag.

– Eg er ein veldig ambisiøs type. Men no har eg fått denne jobben, og eg skal nok konsentrera meg om å få oversikt her før eg legg vidare karriereplanar, sa han.

Held Lofoten og Vesterålen varm

Mens Frps nye samferdselsminister gjerne skulle kutta i bompengane, ville den nye olje- og energiministeren Stein-Børge Freiberg helst opna oljebrønnar i Lofoten og Vesterålen.

Begge må innretta seg etter samarbeidet med Høgre og Venstre og leggja band på ambisjonane.

Freiberg har tidlegare vore ordførar i Hadsel kommune i Vesterålen og markert seg som ein tilhengjar av oljeverksemd i nord.

– Denne perioden kjem det ikkje til å bli konsekvensutgreiing, for det er avklart, konstaterer han med tilvising til regjeringsplattforma. Der fekk Venstre gjennomslag for å freda områda Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Men eg trur Nordland VI og VII, altså Lofoten og Vesterålen, kjem til å vera eit tema i framtida. Den debatten er ikkje over, lovar han.

Matglad matminister

Rokeringane fredag skaffa også den kjende Frp-profilen Bård Hoksrud ein plass ved kongens bord som landbruks- og matminister.

– Eg er glad i mat. Det er ikkje vanskeleg å sjå. Derfor gler eg meg til å arbeida med mat – og matproduksjon, sa han, og la til at han gjerne vil leggja til rette for at fleire vil satsa i landbruket.

Ifølgje statsminister Erna Solberg (H) var statsrådsskifta fredag planlagt sidan før sommaren, sidan både Søviknes og Solvik-Olsen ønskte å gje seg.

Pause for Solvik-Olsen

Solvik-Olsen har meir enn ymta om at avgangen hans berre er ein pause frå toppolitikken, for å oppfylla ein lovnad til kona. Familien skal no bu eit år i USA, der kona skal arbeida som lege.

Statsministeren hyllar bidraget til Solvik-Olsen for å få på plass dei borgarlege samarbeidsavtalane.

– Eg ser fram til å halda fram å samarbeida med deg i framtida. Dette er ikkje eit farvel til politikken, sa ho og uttrykte håp om å kunna seia velkommen tilbake til Solvik-Olsen.

Sentralstyret til Framstegspartiet skal måndag ta stilling til om rogalendingen kan halda fram som nestleiar mens han bur i USA.

(©NPK)