Solberg: Solvik-Olsens avgang eit stort tap

– Eg vil takke Ketil Solvik-Olsen for meir enn bidraget som samferdselsminister, sa Solberg, som snakka varmt om innsatsen frå Frp-nestleiaren for å få på plass regjeringane hennar.

– Du var ein viktig bidragsytar i Nydalen for å få på plass samarbeidsavtalen og regjeringserklæringar både i 2013 og i 2018, sa statsministeren på ein pressekonferanse etter endringane i regjeringa fredag.

– Eg ser fram til å fortsette å samarbeide med deg i framtida. Dette er ikkje eit farvel til politikken, sa ho og uttrykte håp om å kunne seie «på gjensyn» til Solvik-Olsen.

– Vil vere eit tap

Frp-nestleiaren flytter det neste året til USA, der kona har fått jobb som barnelege. Han blir erstatta av partifellen og tidlegare landbruksminister Jon Georg Dale. Hans stol blir overteken av Bård Hoksrud, som den siste tida har vore helsepolitisk talsperson for Frp på Stortinget.

Solberg sa fleire gonger at ho ser på Solvik-Olsens avgang som eit stort tap, men at regjeringsprosjektet ikkje er svekt av den grunn.

– Den historia som var mellom fire parti og den dåverande partileiinga, har no grunnfesta seg i eit regjeringsprosjekt som har vart i fem år, sa statsministeren på spørsmål frå NTB.

På pressekonferansen fortalde ho også at det har vore jobba med desse byta sidan før sommaren, ettersom både olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og Solvik-Olsen hadde uttrykt ønske om å gå av.

Berre Siv Jensen igjen

Sidan Høgre og Framstegspartiet gjekk saman i regjering i 2013, er no berre partileiar Siv Jensen igjen av det opphavlege Frp-mannskapet.

Tidlegare i år har Sylvi Listhaug måtta gå av som justisminister, og Per Sandberg vart nyleg tvungen til å trekkje seg som fiskeriminister. Dermed har fire Frp-profilar forlate regjeringa det siste halvåret.

Men Solberg viser til at det ikkje har vore fleire utskiftingar i hennar regjering enn i regjeringstida til dei raudgrøne.

I januar i år gjekk også Venstre inn i regjeringa, som likevel er avhengig av støtte frå KrF for å få fleirtal i Stortinget.

Heim til barna

Terje Søviknes gjekk fredag av som olje- og energiminister og blir erstatta av Kjell-Børge Freiberg.

– Det er ei rett avgjerd å dra tilbake til Os. Eg treng meir tid til familien og ikkje minst mine to barn på 14 og 11 år. Eg veit at dei ventar på meg i kveld og er veldig glade for at «pappsen» no kjem heim, seier Søviknes.

– Dette gir meg moglegheit til å ta tilbake ordførarstolen i Os og satse med tanke på kommunevalet neste år, la han til.

Solvik-Olsen beskriv tida i regjeringa som ei fantastisk reise etter at Høgre, Frp, Venstre og KrF begynte sine uformelle samtalar i 2012.

