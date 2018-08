Presidentskapet på Stortinget må finna ny NIM-direktør

innenriks

– Eg tek avgjerda til Petter Wille til etterretning, og ønskjer å rosa og takka Wille for den jobben han har gjort som den første direktøren for Norges nasjonale institusjon for menneskerettar, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Ho og resten av presidentskapet vil no starta prosessen med å finna ein ny direktør. Direktøren for den nasjonale institusjonen skal oppnemnast av Stortinget etter ekstern kunngjering og innstilling frå Stortingets presidentskap.

Presidentskapet vil mellombels konstituera ein direktør inntil ny permanent direktør er på plass.

Wille har sidan hausten 2015 vore direktør i organet. Han seier at han ønskjer å konsentrera seg meir om faglege spørsmål framover.

– Dei siste åra har eg hatt gleda av å vera med å etablera og byggja opp NIM. Det har vore eit svært gjevande arbeid. Etter fleire år med institusjonsbygging er NIM no eit velfungerande kontrollorgan for menneskerettar i Noreg, og det var også det som var bestillinga til Stortinget til meg, seier Wille.

(©NPK)