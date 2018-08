- Pelsdyrnæringa sparer sauebøndene for millionar

innenriks

På grunn av store mengder sauekjøtt på reguleringslager, har Omsetningsrådet gitt Nortura klarsignal til å selje 1.000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr, skriv Nationen.

Prisen er på 25,75 kroner per kilo, til saman nærmare 26 millionar kroner for sauenæringa. Til samanlikning ville det kosta 33 kroner kiloet å destruere kjøttet. Det viser tal frå berekningar som Nortura har laga på oppdrag av Landbruksdepartementet.

Leiaren i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, meiner dette viser litt av nytta landbruket har av pelsdyrnæringa.

– Tala som er lagt fram viser at pelsdyrnæringa sparer sauebøndene for over 7 millionar kroner. Det er ingen tvil om at det kjem godt med for sauefolket slik situasjonen er i dag, seier han til avisa.

Skadsem kallar pelsdyrnæringa ein ventil for landbruket og næringsmiddelindustrien.

– Når noko går gale, enten det er i produksjon av meieriprodukt eller død fisk, så er pelsdyrnæringa ein renovatør. I tillegg blir det skapt verdiar gjennom eksport av pelsdyrskinn. Det er ein vinn-vinn-situasjon, seier han.

(©NPK)