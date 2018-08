No er det slutt for det norske fengselet i Nederland

innenriks

Den siste innsette frå Noreg forlét fengselet allereie 14. august. Deretter har cellene blitt vaska ut og gjort klart for tilbakeføringa til Nederland. Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet var fredag på plass ved Norgerhaven for å markera avslutninga av leigeforholdet og overlevera nøklane.

– Vi kallar dette ein gledesdag, fordi soningskøane i Noreg no er så korte at vi kan klara oss utan leigeavtalen, seier Sættem på telefon til NTB.

Tidlegare enn planlagt

Avtalen tok til å gjelda i september 2015. Sidan den gongen har 915 personar sona straffa si ved den norske avdelinga, blant dei 730 utanlandske statsborgarar og 185 norske statsborgarar.

Bakgrunnen for å inngå leigeavtalen var lange soningskøar, men etter kvart som desse har blitt mindre, har behovet for dei 242 høgtryggingscellene i Nederland forsvunne.

– Planen var eigentleg å vidareføra avtalen, men vi valde å stoppa eitt år tidlegare enn planlagt, seier Sættem.

Statssekretæren seier at prosjektet i Nederland har gjort det mogleg å pussa opp nokre av dei gamle fengsla på heimebane. Prislappen på leiga har vore i overkant av 900 millionar kroner over ein treårsperiode.

– Det er ikkje så mykje meir enn det høgtryggingsplassar ville kosta i Noreg, slår han fast.

Omdiskutert

Leige av fengselsplassar i Nederland har vore omdiskutert. Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund har vore motstandar av Nederland-avtalen heilt sidan starten. Nestleiar Asle Aase kalla det også «ein gledesdag» då nyheita om at avtalen skulle avsluttast kom i februar.

– Det er eit viktig prinsipp at dei som er dømde for noko i Noreg, også skal sona straffa her. Dessutan meiner vi at pengane som er brukt i Nederland mykje heller burde vore brukt på å rehabilitera gamle bygg og rusta opp her heime. Nederland har vore eit pengesluk, sa han.

Han vedgjekk at avtalen hadde bidrege mykje til å få ned soningskøen, men peikte samtidig på at nedgangen også i vesentleg grad kjem av at det no er færre som blir overførte til soning og færre som sit i varetekt.

– Positiv oppleving

Det var lenge usikkert kva som skulle skje med Norgerhaven etter at nordmennene flytta ut, men no er det vedteke at det skal vidareførast som eit ordinært nederlandsk fengsel.

– Vi er takksame for den flotte jobben nederlendarane har gjort. Dette har vore ei svært positiv oppleving for norske fengselsstyresmakter, seier Sættem i justisdepartementet.

Torsdag blei det kjent at partiet Sverigedemokraterna ønskjer at Sverige går i Norges fotspor og leier fengselsceller i andre EU-land. Partiet meiner at straffeskjerpingane deira vil gje fleire domfelte.

– Sverige får gjere sine eigne vurderingar ut frå eigne behov, seier Sættem.

