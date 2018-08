Landbruks-Hoksrud på plass på sitt nye kontor

innenriks

Fredag formiddag kom Hoksrud inn døra i departementet, og starta med å gi avtroppande minister Jon Georg Dale ein solid klem.

– Eg er glad i mat. Det er ikkje vanskeleg å sjå. Derfor gler eg meg til å jobbe med mat – og matproduksjon, sa ein smilande Hoksrud, som rett nok har gått ned 25 kilo i løpet av sommaren.

Hoksrud seier at han tar fatt på oppgåva med audmjukskap, og at han håpar å legge til rette for at fleire vil satse i landbruket og næringane rundt landbruket.

Jon Georg Dale, som no skal bli ny samferdselsminister, gratulerte Hoksrud med jobben.

– Velkommen til landbruksdepartementet. Her jobbar ein for interessene til dei som bur, lever og jobbar i norske distrikt. Det er eit tungt ansvar, men eg er sikker på at du er typen som finn din eigen måte å gjere dette på, sa Dale.

