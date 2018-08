Jon Georg Dale lovar ikkje mindre bompengar

innenriks

– Eg har vakse opp med å vera mot bompengar. Eg har drive mange valkampar på det, og eg forstår at mange kjenner på ein smerteterskel om kor høg bompengedelen kan vera, seier Dale til dei mange tusen som har demonstrert mot bompengar i Stavanger og Sandnes.

Skulle gjerne

Den ferske samferdselsministeren kan likevel ikkje lova at det blir mindre bompengar for norske bilistar i åra som kjem, berre at han vil prøva:

– Som Frp-mann skulle eg gjerne gjort meir for å få ned bompengedelen. Men vi innrettar oss etter stortingsvedtak. Derfor kjem det til å vera bompengar i Noreg også framover. Klarar vi å redusera kostnadene på prosjekta, kan vi også få ned bompengedelen. Det er ambisjonen min, sa Dale rett etter at han hadde teke over departementet frå Ketil Solvik-Olsen fredag.

Ikkje aktuell – no

Når Solvik-Olsen no reiser til USA og derfor går ut av regjeringa, er det eit ope spørsmål om sentralstyret i Frp meiner han kan halda fram som nestleiar i partiet. Frå før av har Per Sandberg takka av – han blir truleg erstatta av Sylvi Listhaug.

– Det er opp til sentralstyret korleis vi handterer den situasjonen som har oppstått. Men eg er heilt sikker på at Ketil klarer å gjera den jobben mens han er i USA, lyder vurderinga til Dale.

På spørsmål om han kan vera aktuell som nestleiar, svarer Dale at det er naturleg at valet blir gjort blant dei som sit i sentralstyret. Dermed ser på han seg sjølv som uaktuell – no.

Ambisiøs type

Dale viste fram eit breitt smil og unngjekk å svara nektande då reporteren til TV 2 spurde om han har ambisjonar om å bli partileiar.

– Eg er ein veldig ambisiøs type. Men no har eg fått denne jobben, og eg skal nok konsentrera meg om å få oversikt her før eg legg vidare karriereplanar, lydde svaret.

Eit skifte frå Landbruksdepartementet til Samferdselsdepartementet er å rekna som eit opprykk for ein statsråd frå Framstegspartiet. Overfor NTB brukar Frp-kjennaren Jan Arild Snoen og tidlegare rådgjevar for Erna Solberg, Sigbjørn Aanes, ord som «ei kommande stjerne i Frp» og «eit stort politisk talent» når dei karakteriserer Dale.

– Eg kjem til å ha rikeleg å hengja fingrane i her i åra som kjem, heilt uavhengig av situasjonen i partiet, seier Dale.

Modellbil

Solvik-Olsen måtte pakka ned 1.050 modellbilar då han rydda kontoret torsdag, men lèt det stå att éin til etterfølgjaren.

– Du har vore her eit år som statssekretær. Det gjer deg ekstra godt eigna til å ta over stafettpinnen som samferdselsminister. Etter mi meining er dette den kulaste jobben i ei regjering, sa Solvik-Olsen før han overrekte blomar, nøkkelkort og ein blå og kvit sportsbil i modellstorleik til Dale.

Litt tidlegare på dagen hadde statsminister Erna Solberg (H) takka av Solvik-Olsen med orda «på gjensyn».

– Eit fantastisk fint signal. Ketil har vore ein strålande samferdselsminister og ein fantastisk nestleiar i Frp. Vi treng slike folk i norsk politikk, seier Dale.

