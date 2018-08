Ap utset avgjerda om å setja Viken-regionen på vent

innenriks

Viken-regionen med 1,2 millionar menneske frå Østfold, Akershus og Buskerud heng i ein tråd etter at kommunalminister Monica Mæland (H) utsette prosessen med å slå saman Finnmark og Troms.

Stortinget skal i haust ta stilling til eit forslag frå Senterpartiet om å stoppa samanslåinga av Finnmark og Troms. I tillegg er det varsla at heile regionreforma kan koma opp til ny behandling. Dessutan ventar mange, også Viken-politikarane, på den varsla meldinga til regjeringa om kva oppgåver dei nye regionane skal få.

Viken-politikarane til Arbeidarpartiet diskuterte fredag ettermiddag eit forslag frå SV, Senterpartiet og Framstegspartiet om også å setja Viken-prosessen på vent, men utan å koma til nokon konklusjon.

– Vi kjem til å halda fram å arbeida gjennom helga og ha eit nytt møte søndag, seier stortingsrepresentant og leiar i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås til NTB.

Sjølve forslaget om å utsetja prosessen skal behandlast i fellesnemnda i Viken tysdag.

– Slik sett har vi god tid. Det kom opp fleire praktiske utfordringar knytt til at vi har mange tilsette og også vurderingar av tidsaspektet når vi skal sørgja for at innbyggjarane skal ha tenester heile tida. Så sjølv om kommunalministeren på mange måtar har kasta korta, betyr ikkje det at vi kan gjera det, seier Lauvås.

