Semje i Avinor

Dermed blir det ingen streik blant tilsette ved ei rad norske flyplassar i neste veke, skriv Delta i ei pressemelding.

Partane i flyplassoppgjeret vart i juni einige om å ta meklingspause og starte opp igjen til hausten. Den nye meklingsfristen vart sett til 4. september. Ein eventuell streik ville dermed først vere eit faktum 5. september. Semja kom etter fire dagar med møter.

Då partane bestemte seg for å ta pause var det mange vanskelege spørsmål som stod att, men dei valde å vente til over sommaren for ikkje å ramme alle som skulle på ferie. Planen var at partane gjennom sommaren skulle jobbe saman om kompliserte problemstillingar, blant anna det vanskelege pensjonsspørsmålet.

– Vi har fått gjennomslag for ein tariffestet pensjonsordning. Vi gjekk inn i meklinga med krav om å få vere med å forme ei eventuell ny pensjonsordning, og det har vi fått gjennomslag for, seier forhandlingsleiar og leiar av YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen i ei pressemelding.

Alle tilsette i Avinor flysikring under 53 år blir overført til den nye pensjonsordninga, mens dei tilsette i Avinor får valet mellom å stå i dagens pensjonsordning eller å byte over til den nye.

Oppgjeret omfattar Avinor AS, Avinor Flysikring AS og Svalbard lufthamn AS. Det er ikkje kjent om LO Stat også har komme til semje med Avinor.

