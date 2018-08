Måling: Ap styrkjer seg og regjeringa mister fleirtalet

innenriks

På Norstats nye gallup for Vårt Land hevar Arbeidarpartiet seg med heile 2,9 prosentpoeng til 24,4 prosent.

– Dette bekreftar utviklinga gjennom sommaren. Regjeringa mister fleirtalet til Ap også på denne målinga. Veljarane ser i ei ny retning, seier Jonas Gahr Støre.

Samtidig går Venstre kraftig tilbake og under sperregrensa, til 3 prosent. Fallet på 2,1 prosentpoeng er utanfor feilmarginen, skriv avisa. Partilojaliteten blant veljarane blir målt til låge 53,6 prosent.

Målinga er heller ikkje særleg god for KrF som går tilbake 0,6 prosentpoeng og landar på 3,6 prosent, under sperregrensa. Målinga vart gjort på same tid som partiet stod midt i «homo- bråket».

Trass i raudgrønt fleirtal gjer Høyre ei solid måling og er desidert størst. Partiet går berre 0,4 prosentpoeng tilbake og landar på 27,4 prosent. Også Sp, SV og Raudt gjer ei god måling. Sp går opp 1,8 prosentpoeng til 12,5 prosent oppslutning, mens SV går tilbake 0,6 prosentpoeng til 6,9. Også Raudt går tilbake, med 0,7 prosentpoeng, men ligg over sperregrensa med 4,2 prosent.

Frp ligg nokså stabilt samanlikna med valet i 2017 med ein nedgang på 0,7 prosentpoeng til 12,9 prosent.

Målinga vart gjennomført mellom 20. og 26. august, og 928 personar deltok i undersøkinga. Den eksakte feilmarginen er ikkje opplyst.

(©NPK)