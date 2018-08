Helse sør-aust: Vi brukar billegare augebehandling enn tidlegare

innenriks

– Helse sør-aust har i 2018 inngått nye avtalar med private leverandørar som opnar for bruk av den rimelegaste medisinen, noko som også bidreg til at prisen for behandlinga er vesentleg lågare enn i den gamle avtalen, skriv Helse sør-aust i ei pressemelding torsdag.

Staten har i fleire år kjøpt privat augebehandling for 200 millionar kroner, der offentleg pris er 33 millionar kroner eller 3.700 kroner per injeksjon, skreiv Bergens Tidende tysdag.

Det etter at Helse sør-aust i ein anbodskonkurranse i 2013 inngjekk ein fireårig avtale med Aleris, ein avtale som nyleg har fått knusande kritikk av både Ap, SV og KrF.

Helseføretaket hevdar at kunnskapsgrunnlaget for behandling av augesjukdommen var ein annan i 2013, då det gjekk føre seg ein studie av eit mykje billigare legemiddel som ikkje var godkjent då, men som sidan har blitt godkjent.

– Avtalen blei inngått fordi det ikkje var kapasitet i dei eigne helseføretak våre til å behandla alle pasientane, legg dei til i pressemeldinga.

