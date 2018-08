Eirik Jensen må forklare seg for delvis lukka rett

innenriks

Dommar Kristel Heyerdahl viser til at Spesialeininga for politisaker meiner det kan komme fram opplysningar i forklaringa som gjer at andre risikerer forfølging eller represaliar. Det gjeld spesielt informasjon om informantar knytt til Jensens arbeid mot miljø som driv med alvorleg narkotikakriminalitet.

Aktor og nestleiar Guro Glærum Kleppe i Spesialeininga for politisaker kravde lukka dører under Jensens forklaring. Forsvarar John Christian Elden meinte på si side at Jensen må få forklare seg for open rett.

– Men det viktigaste er at lagretten høyrer hans forklaring i samanheng, sa Elden onsdag.