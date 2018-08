innenriks

Brannen oppstod då tungolje tok fyr i ei pumpe, melde politiet i Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet fekk melding klokka 23.04, og 15 minutt seinare var brannen sløkt.

– Evakuering vart gjennomført. Ingen personar skadd. Alle gjort greie for, skreiv politiet.

Politiet avslutta på staden rundt klokka 1 natt til torsdag. Då opplyste dei at det berre var avgrensa skade på pumpa og at det ikkje var behov for vidare oppfølging.

(©NPK)