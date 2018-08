Regjeringa møtast til budsjettkonferanse – Hval krev sukkeravgifta fjerna

innenriks

– Når vi kjøper råvarer for 20 kroner, betaler vi 40 kroner i avgifter. Vi betaler altså dobbelt så mykje i avgift som vi gjer for sjølve råvara. Det er ikkje berekraftig lenger, seier sjokoladegründer Rune Forsberg til NTB.

Avgifta blei dobla i fjor, og det har hatt alvorlege konsekvensar for Hval sjokoladefabrikk i Sandefjord, ifølgje Forsberg.

Han hadde stilt seg opp utanfor Statsministerens kontor for å dele ut smaksprøver til statsrådane som onsdag møtast for å jobbe med statsbudsjettet for neste år. Regjeringa må skrote sukkeravgifta fullstendig om Hval skal unngå «å gjere drastiske ting», held han fram.

– Ja, kva skal det vere? Skal vi flytte produksjonen til Sverige, eller begynne å selje produksjonsutstyr? Vi har ikkje kartlagt det ennå. Poenget er at vi ikkje klarer å bere den avgifta, seier Forsberg.

