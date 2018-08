Ny toppnotering på Oslo Børs for andre dag på rad

innenriks

Børsen enda dermed på ny all time high for andre dag på rad. Omsetninga var snautt 4,3 milliardar kroner fordelt på vel 109.000 handlar.

Marine Harvest toppa omsetningslista og steig heile 2,1 prosent i løpet av handledagen. Equinor styrkte seg 0,3 prosent til 218,80 kroner.

Taparane blant dei mest omsette var Funcom som fall 4,4 prosent, og Telenor som fall 1,4 prosent.

Bildet var blanda på dei leiande børsane ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt steig 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London fall med 0,9 prosent. CAC 40 i Paris la på seg 0,2 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart onsdag ettermiddag omsett for 76,3 dollar fatet på spotmarknaden, som er på same nivå som tysdag. Amerikansk lettolje vart selt for 69,05 dollar fatet på spotmarknaden.

