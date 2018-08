Lågtrykka i kø på Vestlandet

innenriks

– Det er typisk no at lågtrykka kjem og passerer inn sør for Island, og så bevegar dei seg nordaustover. Lågtrykka har med seg frontar som kjem inn over vestkysten vår. Ein vêrsituasjon som er ganske normal for sesongen, seier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen i Meteorologisk institutt.

Fredag og fram til laurdag kveld blir det opphaldsvêr, men så kjem det inn eit nytt lågtrykk som gir nedbør på Vestlandet laurdag kveld og byenedbør på søndag. Det blir litt lettare på kvelden, men måndag kjem ein ny front med nedbør. Tysdag blir det igjen opphald, men onsdag er regnet tilbake

– På grunn av regnet og lågtrykka som fer forbi, blir det ikkje særleg varmt – rundt 15 grader, seier meteorologen.

Lågtrykka går ikkje over fjella mot Austlandet, men beveger seg vidare nordover mot Trøndelag og Nord-Norge.

25 grader

Austlandet og Sørlandet slepp altså unna lågtrykka, og her er det varsla tørt, men både overskya og sol.

På Austlandet det kan bli 25 grader i byrjinga av neste veke. På Sørlandet blir det ikkje fullt så varmt, men det er gode sjansar for å nå 20-talet.

Nord-Noreg og Trøndelag får nokre dagar med opphald innimellom.

– Begge landsdelane kan vente mellom 10 og 15 grader på det varmaste på dagtid, seier meteorologen.

Våtare

Klimavakt og meteorolog Anne Solveig Andersen hos Meteorologisk institutt er i gang med månadsrapporten for august. Inntrykket så langt er at denne månaden er ganske normal, men våtare enn vanleg nokre stadar.

– I dei byane eg har sett på, har det nedbørsmessig enten vore på normalen eller ein god del våtare, særleg i Nord-Noreg og Vestlandet.

I Oslo og Kristiansand ligg nedbøren på omkring normalen eller litt lågare så langt i august. Oslo har omkring 60 prosent av normalen, seier Andersen.

Dei fleste byane ligg på 0,5 og 1,5 grader i pluss i temperaturavvik i forhold til normalen.

(©NPK)