Kvinnelege fiskarar får betre fødselsrettar

innenriks

Nærings- og fiskeridepartementet sine nye reglar er laga for å legge til rette for betre for kvinnelege fiskarar. Regelen inneber at kvinnelege fiskarar både kan ta pause under heile svangerskapet og i ein ammeperiode på minst to år etter fødselen.

– Dei siste åra har talet på kvinnelege fiskarar i Noreg auka. Då kan vi ikkje ha reglar som står i vegen for at kvinner søkjer mot den viktigaste framtidsnæringa vi har, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Reglane inneber også at kvinnelege heiltidsfiskarar skal bli ståande på blad B i fiskarmanntalet frå dei blir gravide og fram til utgangen av det andre kalenderåret etter fødselen. Det vil seie at om ei kvinne føder i november i år, blir ho ståande på blad B ut 2020. Blad B er personar som har fiske eller fangst som hovudnæring.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at dei legger opp til at Fiskeridirektoratets høyring av deltakarforskrifta i 2019 drøfter om tilsvarande endringar bør gjerast for mannlege fiskarar i foreldrepermisjon, og for foreldre med sjuke barn.

(©NPK)