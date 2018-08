Kongeparet feira gullbryllaup med gammalt og nytt

innenriks

På dagen 50 år sidan kong Harald og dronning Sonja sa «ja» i Oslo domkyrkje, vart paret hylla med ei festgudsteneste der det både stod tradisjonelle salmar og heilt nye songar og moderne dans på programmet.

Biskop Kari Veiteberg takka kongeparet i sin tale til den fullsette kyrkja.

– Alle sportsinteresserte veit kva gull betyr. Men denne kjærleiksreisa strekkjer seg endå lenger tilbake. Det dreier seg om ni år som kjærastar i skjul, sa Veitberg. Ho viste til korleis kongen har uttalt at det knapt skulle vere mogleg å gifte seg med Sonja, og også dronninga har fortalt ope om kor vanskeleg denne perioden i deira liv var.

– Takk for at de fortalde oss, folket, om kampen. Det er mange som strevar, mange som må vente, mange som lever i skjul og som må kjempe for aksept. At kongeparet heldt ut, gir mot og styrke, sa biskopen.

(©NPK)