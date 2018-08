Alle mikrofly-pilotar får flyforbod – må gjennomføre sikkerheitsprogram

innenriks

To menn frå Nordland på 59 og 32 år døydde då mikroflyet dei sat i, styrta tysdag, ifølgje Nordland politidistrikt. Ulykka skjedde på Ramnfjellet, som ligg heilt søraust i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn.

Dei to er ikkje i slekt. Sjølv om ulykkesårsaka så langt ikkje er klarlagt, kan ulykka ha samanheng med låg flyging i samband med reinleiting.

– Vi kan ikkje bekrefte dette enno, men vitne har fortalt at dei såg flyet fly inn i fjellområdet veldig lågt og veldig sakte, seier Arne Hammer, som leier operativ avdeling i Nordland politidistrikt, til NTB.

Krev sikkerheitsoppdatering

Ulykka er den førebels siste av fleire den siste tida, noko som har fått Luftsportsforbundet til å sette alle mikrofly på bakken inntil krav om gjennomført sikkerheitsprogram er oppfylt:

«Norges Luftsportforbund suspenderer med øyeblikkelig virkning norske mikroflybevis inntil innehaver har gjennomgått en sikkerhetspakke», heiter det i ein kunngjering.

– Forbundet forvaltar ordninga med mikroflybevis for Luftfartstilsynet. Å fly utan bevis kan samanliknast med å køyre bil utan førarkort, seier president Rolf Liland i forbundet til NTB.

Han understrekar at forbundet ønsker at mikrofly-pilotar gjennomfører ei avgrensa sikkerheitsoppdatering.

– Det er ikkje nokon stor dramatikk i dette. Tiltaket gir høve til refleksjon, og sikkerheitsoppdateringa kan gjennomførast på ein dag eller to, seier Liland.

Dreiv med reinleiting

Flyvraket ligg på ein svært avsidesliggjande stad, eit aude landskap rett nord for Svartisen. Det inneber at mannskap frå Havarikommisjonen og krimteknikarar frå politiet må bli flogne inn med helikopter, ifølgje Hammer.

Dei omkomne skal etter planen fraktast til Bodø i løpet av onsdag. Det er uklart kor lenge havarikommisjonen og krimteknikarane skal jobbe på ulykkesstaden. Det var onsdag formiddag ikkje tatt stilling kva som skal gjerast med vraket.

Sjøflyet vart meldt sakna like etter klokka 22 tysdag kveld etter at det drog ut på reinleiting ved Saltfjellet same morgon. Først tre timar seinare vart flyet lokalisert av eit F16 jagarfly som deltok i ein større leiteaksjon natt til onsdag.

