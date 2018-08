innenriks

Natt til torsdag 5. juli 2012 vart to personar skotne og ein person knivstukken på utestaden Crystal Club i Oslo. Mannen som no er arrestert i saka, har vore internasjonalt etterlyst sidan 2012. Han er sikta for tre drapsforsøk, opplyser Oslo politidistrikt i ei pressemelding.

Måndag vart mannen varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.